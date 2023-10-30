30 октября, 19:07

Пентагон заявил, что его разведпрограммы в 2023 финансовом году обошлись в $27,9 млрд

В ведомстве подчеркнули, что "публикация этих данных не угрожает секретным операциям"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Проведение Минобороны США разведывательных программ в 2023 финансовом году (завершился в стране 30 сентября) обошлись американскому бюджету в $27,9 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Сегодня Минобороны представило бюджет программы военной разведки на 2023 финансовый год. Ее совокупный бюджет составил $27,9 млрд и направлен на поддержку Стратегии национальной обороны", - отмечается в документе.

В Пентагоне подчеркнули, что "публикация этих данных не угрожает секретным операциям". "Никакие другие цифры бюджета или детали программы не будут опубликованы, поскольку они остаются секретными по соображениям национальной безопасности", - заключили в военном ведомстве.

В марте Министерство обороны США запросило $29,3 млрд на проведение разведывательных программ в бюджете на 2024 финансовый год (начался 1 октября). Пентагон подчеркнул, что запрошенный бюджет "соответствует стратегическим приоритетам министра обороны". 

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