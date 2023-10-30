Посольство США в Дакке просит доступ к арестованному, представившемуся советником Байдена

В дипмиссии ранее заявили, что Джахидул Ислам Арафи "не представляет правительство США и является частным лицом"

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Посольство США в Бангладеш запросило консульский доступ к арестованному в Дакке американцу бангладешского происхождения Джахидулу Исламу Арафи, который заявлял, что является советником американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил госминистр иностранных дел Бангладеш Шариар Алам.

"Посольство США запросило консульский доступ. Мы предпримем необходимые шаги в соответствии с законодательством", - приводит слова Алама газета Dhaka Tribune.

Арафи был задержан в воскресенье в аэропорту Дакки, откуда он планировал вылететь в США. В понедельник мировой суд столицы страны санкционировал его арест. Как пишет газета, мужчина обвиняется в "введении общественности в заблуждение путем выдачи себя за вымышленное лицо".

Арафи попал в поле зрения бангладешских СМИ в субботу, когда в Дакке проходили масштабные акции протеста оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP), сопровождавшиеся стычками с полицией. Вечером в субботу он принял участие в пресс-конференции вместе с представителем BNP, на которой заявил, что является советником Байдена. Он также заверил оппозицию, что американский президент якобы поддерживает их намерение добиться смены власти в стране.

В посольстве США в воскресенье заявили, что Арафи "не представляет правительство США и является частным лицом". По данным Dhaka Tribune, Арафи родился и вырос в Бангладеш, но позже переехал в США. Он проживает в штате Мэриленд и часто приезжает на родину. Мотивы его решения выдать себя за советника Байдена не установлены.

В Бангладеш в январе 2024 года пройдут всеобщие выборы, на которых правящая с 2009 года премьер-министр Шейх Хасина намерена добиться переизбрания. BNP летом начала активную кампанию уличных протестов, на которых требует отставки Хасины еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование.