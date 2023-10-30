Глава МВД Словакии спрогнозировал крупную волну нелегальной миграции из-за ситуации в мире

Матуш Шутай-Эшток обратился к премьеру республики Роберту Фицо с просьбой созвать заседание Госсовета по безопасности для обсуждения ситуации с нелегалами

БРАТИСЛАВА, 30 октября. /ТАСС/. Складывающаяся в мире ситуация экстремально серьезна и следует ожидать новую крупную волну нелегальной миграции. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, слова которого привело новостное издание pravda.sk.

"Ситуация в мире экстремально серьезна. Мы ожидаем [очередную] крупную волну нелегальной миграции", - сказал Шутай-Эшток. Министр обратился к премьеру республики Роберту Фицо с просьбой созвать заседание Государственного совета по безопасности для обсуждения ситуации с нелегалами.

Словакия из-за нелегальных мигрантов, проникающих на национальную территорию из Венгрии, вводит патрулирование на всей протяженности границы с этой страной. Оно обеспечивается совместными силами полиции и армии.

Режим ЧС из-за нелегалов

Между тем многие словацкие города, включая Братиславу, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за скопления на их административной территории нелегальных мигрантов. Режим ЧС действует, в частности, также в крупных краевых центрах страны - городах Банска-Бистрица и Прешов. "Он позволяет муниципальным властям более оперативно, чем ранее, реагировать на создавшееся положение и оказывать необходимую помощь беженцам, что совершенно необходимо в связи с наступающими холодами", - проинформировала журналистов пресс-секретарь мэрии Прешова Тереза Рацова.

Многие из беженцев не обеспечены временным жильем, продуктами и водой. Власти намерены позаботиться о них до тех пор, пока это будет необходимо. В Словакии ситуация с нелегалами, проникающими в Евросоюз по так называемому балканскому пути, резко обострилась после решения Чехии, Польши и Австрии в начале октября временно восстановить контроль на своих границах со Словакией, чтобы воспрепятствовать мигрантам продвигаться далее в государства Западной Европы.