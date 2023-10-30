ХАМАС заявило о готовности к обмену пленными с Израилем

По словам представителя радикалов Хазема Касема, "оккупант не получит своих пленных, кроме как через сделку по обмену"

РАБАТ, 30 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово совершить сделку по обмену пленными с израильской стороной. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель радикалов Хазем Касем.

"ХАМАС готово освободить всех находящихся у него пленных в обмен на всех наших пленных, удерживаемых оккупантом (Израилем - прим. ТАСС)", - сказал он. "Оккупант не получит своих пленных, кроме как через сделку по обмену, которая распространится на всех наших пленных", - добавил Касем.