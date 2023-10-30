В Словакии заявили, что конфликт на Украине зашел полностью в тупиковую ситуацию

По словам премьера республики Роберта Фицо, "настало время напрасной гибели людей без каких-либо результатов"

БРАТИСЛАВА, 30 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине находится в "тупиковой ситуации". Об этом заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с главой МИД республики Мирославом Влаховским.

"Военный конфликт на Украине зашел полностью в тупиковую ситуацию, - сказал премьер. - Настало время напрасной гибели людей без каких-либо результатов".

У Словакии, по его словам, иной взгляд на ситуацию на Украине, чем у других стран Евросоюза. Оказание сообществом финансовой помощи этой стране не привело к значительным изменениям на линии соприкосновения участников вооруженного конфликта.

Правительство Словакии прекратило оказывать военную помощь Украине, продолжая ее поддержку в гуманитарной сфере, а также в послевоенном восстановлении. Фицо выступает на международной арене против военных поставок Киеву.