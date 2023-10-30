30 октября, 19:35
Военная операция на Украине

В Словакии заявили, что конфликт на Украине зашел полностью в тупиковую ситуацию

По словам премьера республики Роберта Фицо, "настало время напрасной гибели людей без каких-либо результатов"

БРАТИСЛАВА, 30 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине находится в "тупиковой ситуации". Об этом заявил журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с главой МИД республики Мирославом Влаховским.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Военный конфликт на Украине зашел полностью в тупиковую ситуацию, - сказал премьер. - Настало время напрасной гибели людей без каких-либо результатов".

У Словакии, по его словам, иной взгляд на ситуацию на Украине, чем у других стран Евросоюза. Оказание сообществом финансовой помощи этой стране не привело к значительным изменениям на линии соприкосновения участников вооруженного конфликта.

Правительство Словакии прекратило оказывать военную помощь Украине, продолжая ее поддержку в гуманитарной сфере, а также в послевоенном восстановлении. Фицо выступает на международной арене против военных поставок Киеву. 

Теги:
УкраинаСловакияФицо, РобертВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация