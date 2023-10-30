Минздрав Турции: виновные в бомбежке больницы в Газе ответят на суде человеческой совести

Как утверждает глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, авиаудар был нанесен в воскресенье около 23:00 по местному времени

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа решительно осудил авиаудар армии Израиля по турецкой больнице в Газе, заявив, что виновные в этом преступлении должны быть готовы к ответу "на суде человеческой совести".

"Те, кто бомбит все, что движется, даже у больницы, должны быть готовы к ответу на суде человеческой совести", - написал турецкий министр в своем аккаунте в соцсетях.

По его словам, авиаудар был нанесен в воскресенье около 23:00 по местному времени. Жертв удалось избежать в связи с тем, что из больницы заблаговременно была проведена эвакуация.

Глава Минздрава Турции также сообщил, что "у пациентов больницы - находящихся на смертном одре больных раком - закончились лекарства, медицинский персонал и машины скорой помощи практически не могут до нее добраться".

Минздрав Палестины ранее сообщил, что Больница палестино-турецкой дружбы, расположенная к югу от города Газа, подверглась авиаудару со стороны израильской армии.