30 октября, 19:42
Палестино-израильский конфликт

В центральной части Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены прозвучали там второй раз за вечер

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, второй раз за вечер прозвучали в центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

В прошлый раз армия сообщала о срабатывании тревоги в центральном районе страны в 18:32 мск.

Кроме того, сирены постоянно продолжают звучать, согласно сводкам военных, в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. 

Теги:
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