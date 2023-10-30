Глава британского МВД назвала акции в поддержку Палестины "маршами ненависти"

По словам Суэллы Браверман, террористическая угроза пока остается на прежнем уровне

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман считает проходящие в городах страны массовые акции в поддержку Палестины "маршами ненависти". Об этом она заявила телеканалу Sky News после заседания чрезвычайного правительственного комитета, на котором обсуждалось влияние ситуации на Ближнем Востоке на угрозу осуществления терактов в королевстве.

По ее словам, террористическая угроза пока остается на прежнем уровне - третьем из пяти, однако беспокойство вызывает рост антисемитизма, проявляющий себя на пропалестинских акциях.

"Я считаю, что эти шествия можно описать лишь одним способом. Это марши ненависти. В последние несколько недель мы наблюдали, как десятки тысяч человек выходили на улицы после массового убийства евреев - самой масштабной расправы со времен Холокоста - и при этом скандировали лозунги, призывающие стереть Израиль с карты мира", - сказала министр.

По ее словам, среди участников акций есть много "злонамеренных субъектов", балансирующих на грани закона и позволяющих себе поведение, которое "большинство британцев сочло бы омерзительным".

Она обратила особое внимание на лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной", который, по словам Браверман "толкуется многими" как призыв к уничтожению еврейского государства. По ее словам, британская полиция должна "быть нетерпима к антисемитизму", однако добавила, что полицейские структуры, которые во многом независимы от МВД, пока не считают использование этого лозунга правонарушением.

20 и 27 октября демонстрации в поддержку Палестины в Лондоне собирали более 100 тыс. участников. Несмотря на мирный характер протеста и единичные случаи задержания участников, акции носили подчеркнуто антиизраильский характер, а лозунги "От реки до моря Палестина будет свободной" и "Израиль - государство-террорист" были самыми популярными среди тех, что скандируют участники акции.