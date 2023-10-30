Белый дом утверждает, что прекращение огня в Газе пошло бы на пользу только ХАМАС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отверг повторные призывы к прекращению огня в секторе

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг повторные призывы к прекращению огня в секторе Газа, утверждая, что оно пошло бы на пользу только радикальному палестинскому движению ХАМАС.

"Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Мы полагаем, что прекращение огня в настоящий момент пошло бы на пользу только ХАМАС, - заявил Кирби на регулярном брифинге для журналистов. - Прямо сейчас от этого выиграет только ХАМАС, поскольку Израиль продолжает проводить операции против его руководства".

Вместо прекращения огня Вашингтон предлагает введение гуманитарных пауз для точечной доставки помощи, сообщил Кирби. "Что, по нашему мнению, стоило бы принять во внимание и осуществить, - это локализованные гуманитарные паузы, которые позволили бы доставлять помощь конкретным группам и, возможно, даже поспособствовали бы эвакуации людей, которые хотели бы выбраться оттуда и переместиться южнее. Мы поддерживаем такой вариант и не поддерживаем прекращение огня на данный момент", - сказал представитель Белого дома.