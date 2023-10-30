В ООН сообщили, что почти 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

Подобное нельзя назвать "сопутствующими потерями", заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Женщины и дети составляют порядка 70% погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта, подобное нельзя назвать "сопутствующими потерями". Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

"Порядка 70% всех погибших [в секторе Газа] - это женщины и дети", - сказал он. По его словам, в анклаве за три недели было убито почти 3,2 тыс. детей. "Это не может быть сопутствующими потерями", - подчеркнул Лаззарини.

По его словам, под обстрелы попадают церкви, мечети, больницы и объекты БАПОР, в которых пытаются найти убежище мирные жители сектора Газа. "Их не пощадили, слишком много людей были убиты в поисках безопасности. Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием", - указал Лаззарини.

Представитель ООН заявил, что мирные жители Газы "чувствуют, что с ними обращаются не так, как с другими мирными гражданами, что они оказались в ловушке этой войны, к которой они не имеют никакого отношения, они чувствуют, что весь мир приравнивает их к [радикальному движению] ХАМАС".