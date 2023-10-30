США не намерены участвовать в боях в зоне палестино-израильского конфликта

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США добиваются того, чтобы в результате операции радикалы более не могли осуществлять террористические вылазки против Израиля

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют намерений принимать участие в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта. С таким заверением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы это знаете: мы не находимся на земле, принимая участие в этой войне. Нет намерения делать это", - заявил представитель Белого дома, комментируя вопрос о том, разделяют ли США цели, которые декларирует Израиль в своих нынешних военных операциях на палестинских территориях. Кирби отказался уточнить, поддерживают ли США план уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС как цель операции Израиля. По его словам, Вашингтон добивается того, чтобы в результате операции радикалы более не могли осуществлять террористические вылазки против Израиля.

Представитель Белого дома подчеркнул, что, по мнению руководства США, право определять цели операции и ее стратегию остается за израильскими властями. "Они должны определять, каковы их цели и стратегия. Они должны определять тактику. Они должны определять, как они будут преследовать ХАМАС", - сказал он. При этом Кирби отметил, что США продолжат оказывать Израилю всю возможную поддержку, "в том числе доносить свою точку зрения и задавать сложные вопросы [израильским властям] об их целях и стратегии"