Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают угрозу расширения ближневосточного конфликта

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд, в частности, затронули вопрос усилий по предотвращению такого развития событий

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждает угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Со своей стороны мы продолжаем проводить встречи с региональными партнерами", - заявил он, подчеркнув, что в Вашингтон прибыл глава Минобороны Саудовской Аравии. "Он встретится с Джейком [Салливаном], думаю, их встреча уже идет", - продолжил Кирби, отметив, что представители США и Саудовской Аравии обсуждают "последние события в регионе и усилия по предотвращению расширения конфликта".

"Наш посыл всем, кто стремится воспользоваться этим конфликтом, - не делайте этого", - заявил Кирби.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и пожилых. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе.