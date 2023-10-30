МО КНР сообщило, что фрегат Филиппин незаконно зашел в воды около рифа Скарборо

Официальный представитель НОАК подчеркнул, что такие действия "серьезно нарушают суверенитет Китая и международное право, а также легко могут привести к недоразумениям"

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Филиппинский сторожевой корабль незаконно зашел в воды, прилегающие к острову Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"30 октября филиппинский фрегат под номером 39 незаконно вторгся в воды, прилегающие к рифу Скарборо без разрешения китайского правительства. Южная зона боевого командования организовала военно-морские и воздушные силы для наблюдения, предупреждения, блокировки и контроля филиппинского судна", - отметил представитель НОАК.

Он добавил, что "действия Филиппин серьезно нарушают суверенитет Китая и международное право, а также легко могут привести к недоразумениям". Тянь Цзюньли призвал Филиппины "прекратить нарушения и провокации и предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации".

Ранее корабль береговой охраны Филиппин получил повреждения в результате столкновения с кораблем морской полиции КНР в Южно-Китайском море. В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.