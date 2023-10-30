В ООН заявили, что открытие второго КПП необходимо для полноценной помощи населению Газы

Глава отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления ООН по координации гумвопросов Лиза Дафтен отметила, что поставки помощи через КПП "Рафах" принесли "некоторое облегчение" населению сектора

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Помощь, поступающая через контрольно-пропускной пункт "Рафах" недостаточна, для обеспечения населения сектора Газа всем необходимым также требуется открыть КПП "Керем-Шалом". Об этом заявила глава отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лиза Дафтен на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

"Еще один пункт пропуска в Газу необходим, если мы хотим что-то изменить. "Керем-Шалом" между Израилем и Газой - единственный переход, оборудованный надлежащим образом и способный пропускать существенно большее количество грузовиков", - сказала она.

Дафтен признала, что поставки гуманитарной помощи через КПП "Рафах" принесли "некоторое облегчение" населению Газы. "Однако эти поставки - капля в море по сравнению с объемом потребностей", - отметила представитель ООН.

Она подчеркнула, что всемирная организация призывает все стороны к гуманитарному прекращению огня, которое даст возможность отпустить заложников, пополнить запасы ООН, возобновить оказание помощи на территории сектора Газа. "Но настанет ли пауза в боевых действиях или нет, я повторяю, что все стороны должны уважать международное гуманитарное право", - добавила Дафтен.

КПП "Керем-Шалом" располагается рядом с одноименным израильским кибуцем у самой границы с сектором Газа и недалеко от границы с Египтом. Через него в мирное время на территорию палестинского анклава поступали различные товары, в том числе топливо.