Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 64

Как сообщил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини, последним убитым стал глава службы охраны и безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 64 сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в секторе Газа.

"Я потерял 64 коллеги всего за три недели. Последний трагический случай смерти подтвердили два часа назад. Самир, глава службы охраны и безопасности, <...> был убит вместе с женой и восемью детьми", - сказал Лаззарини.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и пожилых. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.