Армия Израиля сообщила о введении дополнительных сил в сектор Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные вводят в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.
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"Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в сектора Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью", - сказал он на вечернем брифинге.
"Наши силы уничтожили за прошедший день десятки террористов. План войны выполняется в соответствии с задуманным и продолжит выполняться в соответствии с нашими задачами", - добавил Хагари.