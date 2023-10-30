Армия Израиля сообщила о введении дополнительных сил в сектор Газа

Пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в анклав для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море, сказал официальный представитель армии еврейского государства Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные вводят в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в сектора Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью", - сказал он на вечернем брифинге.

"Наши силы уничтожили за прошедший день десятки террористов. План войны выполняется в соответствии с задуманным и продолжит выполняться в соответствии с нашими задачами", - добавил Хагари.