30 октября, 20:18,
обновлено 30 октября, 20:32
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о введении дополнительных сил в сектор Газа

AP Photo/ Tsafrir Abayov
© AP Photo/ Tsafrir Abayov

Пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в анклав для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море, сказал официальный представитель армии еврейского государства Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные вводят в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

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"Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в сектора Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью", - сказал он на вечернем брифинге.

"Наши силы уничтожили за прошедший день десятки террористов. План войны выполняется в соответствии с задуманным и продолжит выполняться в соответствии с нашими задачами", - добавил Хагари. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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