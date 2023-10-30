30 октября, 20:29

Госдеп призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер потребовал обеспечить безопасность израильтян и евреев в России

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Администрация США настаивает на том, чтобы власти России приняли меры в отношении всех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям", - отметил он, комментируя события в Дагестане. Миллер подтвердил, что посмотрел видеозапись произошедшего. "<...> Это выглядело как погром", - считает он. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, США "призывают российские власти публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России".

При этом дипломат считает, что руководство Украины не имеет отношения к беспорядкам в Махачкале.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ключевая роль в деструктивной акции в аэропорту была отведена киевскому режиму, который оперативно отреагировал на события. 

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