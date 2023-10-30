Белый дом утверждает, что Запад не причастен к беспорядкам в Махачкале

Так координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что события в аэропорту Махачкалы стали результатом вмешательства извне

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Власти США утверждают, что западные страны не имеют отношения к массовым беспорядкам в Махачкале. Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что события в аэропорту Махачкалы стали во многом результатом вмешательства извне и связаны в том числе с внешним информационным воздействием. "Запад не имеет к этому никакого отношения", - сказал Кирби.

Президент РФ Владимир Путин, выступая ранее на совещании по ситуации в Дагестане, заявил, что беспорядки были инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками спецслужб Запада. Он добавил, что Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.