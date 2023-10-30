30 октября, 20:52
Палестино-израильский конфликт

В ООН назвали недостаточным объем поступающей в Газу через КПП "Рафах" помощи

Глава БАПОР Филипп Лаззарини также заявил, что в анклаве нет безопасных мест для укрытий, агентство потеряло более 60 сотрудников, погибших при обстрелах

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Объем гуманитарной помощи, поступающий палестинцам в секторе Газа через расположенный на границе с Египтом контрольно-пропускной пункт "Рафах", недостаточен. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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"Объем помощи, разрешенной для ввоза в Газу через КПП "Рафах", намного меньше необходимого", - сказал он. По его словам, "отключение услуг связи и интернета" в палестинском анклаве "затрудняет работу БАПОР". "Нам необходимы ресурсы, чтобы внести свой вклад в гуманитарную ситуацию в Газе", - отметил Лаззарини.

Глава БАПОР заявил, что в секторе нет безопасных мест для укрытий, агентство потеряло более 60 сотрудников, которые погибли при обстрелах. По его словам, "прекращение огня в Газе является вопросом жизни и смерти". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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