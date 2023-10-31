ЮНИСЕФ заявил, что в Газе не работают установки по очистке сточных вод

Исполнительный директор фонда Кэтрин Рассел также отметила, что в анклаве лишь одна опреснительная установка работает на 5% своей мощности

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Ни одна из имеющихся в секторе Газа установок по очистке сточных вод не работает из-за нехватки топлива и электроэнергии. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку сообщила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

"Тот небольшой объем чистой воды, что еще имеется в Газе, быстро заканчивается, в результате более 2 млн человек испытывают острую нужду [в воде]. По нашим оценкам, 55% инфраструктуры необходимо ремонтировать или восстанавливать. Лишь одна опреснительная установка работает на 5% своей мощности. Все шесть установок по очистке сточных воды не функционируют из-за отсутствия топлива и электроэнергии", - сказала она.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что нехватка питьевой воды ставит население сектора Газа под угрозу смерти или вспышки инфекционного заболевания.