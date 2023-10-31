Премьер Словакии заявил, что выступление Зеленского не заинтересовало Евросовет

Роберт Фицо отметил, что конфликт на Украине зашел "в патовую ситуацию"

БРАТИСЛАВА, 31 октября. /ТАСС/. Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского было встречено участниками состоявшегося 26 октября заседания Евросовета без какого-либо интереса. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в выступлении, опубликованном в понедельник на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса, - сказал глава правительства. - Времена действительно меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах [высших законодательных органов], как это было недавно в Соединенных Штатах".

По словам Фицо, в Евросовете "чувствовалась ужасная усталость" от дебатов по Украине. "Евросоюз слепо копирует политику администрации [президента США Джо Байдена] вместо того, чтобы предложить решение для достижения мира, и лишь выдает деньги и оружие Киеву", - подчеркнул премьер, добавив, что у сообщества отсутствует собственная внешняя политика.

"Война зашла в патовую ситуацию <...>. Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление РФ", - указал он.

Как полагает Фицо, ЕС должен выступить в роли посредника и инициатора переговоров между РФ и США, которые, по его мнению, "на самом деле столкнулись в военном конфликте на территории Украины". "Если бы ЕС был заинтересован [в такой роли], то сейчас для этого самое лучшее время", - отметил он.

"Евросоюз должен был бы начать формулировать гарантии безопасности, которые мог бы предоставить Украине. Одной из таких гарантий, конечно, является и членство нейтральной в военном отношении Украины в ЕС. Основой всего этого должно было бы стать немедленное прекращение всех военных действий. С сожалением должен констатировать, что о мире в четверг и пятницу [на заседании Евросовета] в Брюсселе не говорилось совсем", - заключил глава словацкого правительства.