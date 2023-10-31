США донесли до Израиля обеспокоенность отключением связи в Газе

Как отметила постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд, из-за отсутствия связи угрозе подвергаются жизни гражданских и сотрудников ООН

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты уведомили Израиль об обеспокоенности мировой общественности отключением связи в секторе Газа. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Ближнему Востоку.

"Американская администрация разделяет обеспокоенность мирового сообщества в связи с состоянием телекоммуникаций в Газе. Мы ясно дали понять это израильскому руководству, и мы знаем, что связь начала восстанавливаться", - сказала она. Дипломат добавила, что отсутствие связи ставит под угрозу жизни мирных граждан и сотрудников ООН, а также повышает риск гуманитарной катастрофы.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США оказывают воздействие на власти Израиля, чтобы те предприняли необходимые шаги для восстановления коммуникаций в секторе Газа. Об этом также сообщала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Он заявил изданию, что за отключением связи и интернета в секторе Газа 27 октября стоят власти еврейского государства. По его словам, израильтяне не объяснили американским коллегам, почему они пошли на этот шаг перед расширением операций в анклаве в пятницу.