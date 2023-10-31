Фукуяма назвал возможное переизбрание Трампа крахом для Европы

Политолог пояснил, что бывший президент США "не хочет НАТО, он любит Россию больше, чем Украину"

АФИНЫ, 31 октября. /ТАСС/. Философ и политолог Фрэнсис Фукуяма назвал вполне возможным переизбрание Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года в США, хотя сам он и не верит в его победу и считает ее катастрофой для Европы.

В ходе дискуссии на конференции "Правительственный круглый стол", организованной в Афинах журналом The Economist, Фукуяма сказал, что он не ожидал в 2020 году, что Трамп снова начнет предвыборную кампанию. "Я думал, что с Дональдом Трампом покончено, но вы знаете, что, к сожалению, у него невероятно сильная база, которая на самом деле растет по мере того, как ему предъявляют обвинения. Текущие данные опросов показывают, что он, безусловно, стоит на своем, а некоторые опросы показывают, что он на несколько [процентных] пунктов опережает [нынешнего президента США] Джо Байдена. Так что возможность того, что Трамп победит на выборах в следующем году, очень значительна", - сказал политолог.

"Если Трамп будет переизбран, это будет иметь катастрофические последствия для Европы", - полагает Фукуяма. Он пояснил, что бывший президент США "не хочет НАТО, он любит Россию больше, чем Украину, и является другом [премьера Венгрии Виктора] Орбана. При этом сам политолог полагает, что победы Трампа в следующем году не случится.

Что касается событий на Ближнем Востоке, Фукуяма выразил обеспокоенность тем, что они происходят параллельно с военными действиями на Украине. По мнению политолога, два фронта создают сложную обстановку для США, которые "призваны эффективно распоряжаться имеющимися у них ресурсами для урегулирования кризисов".

Фукуяма, являющийся с 2012 года ведущим научным сотрудником Института международных исследований Фримена Спольи при Стэнфордском университете, стал известен благодаря книге "Конец истории и последний человек" (1992), в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о "конечной точке социокультурной эволюции человечества".