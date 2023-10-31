США не ведут консультации о ближневосточном урегулировании по принципу двух государств

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что переговоры с палестинскими должностными лицами у Вашингтона были

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не ведет консультации по палестино-израильскому урегулированию на основании принципа сосуществования двух государств. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не находимся сейчас в состоянии ведения консультаций об урегулировании на основании принципа сосуществования двух государств. В данный момент мы находимся не в том положении, <...>. Но у нас были переговоры с палестинскими должностными лицами, включая переговоры президента [Палестины Махмуда] Аббаса с президентом [США Джо] Байденом, о необходимости продолжать добиваться урегулирования на основании принципа сосуществования двух государств", - отметил Кирби, добавив, что ранее проводились подобные консультации и с израильской стороной.

В свою очередь на другом брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон выступает против "переселения палестинцев" с территории сектор Газа. "В условиях региональной нестабильности мы должны разумно планировать возможность появления беженцев. Но наша позиция заключается в том, что палестинцы заслуживают права оставаться на палестинской земле", - отметил дипломат.