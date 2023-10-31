Китай считает, что перспективы мира на Ближнем Востоке находятся на грани краха

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин призывает стороны конфликта в немедленному прекращению боевых действий

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Перспективы мирного урегулирования палестино-израильского конфликта находятся на грани краха. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы глубоко сопереживаем населению Газы, которое находится на грани жизни и смерти. И мы так же, если не сильнее, обеспокоены перспективой процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который находится на грани краха", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с расширением израильскими военными масштабов наземных действий на территории сектора Газа.

"Китай призывает обе стороны немедленно прекратить все боевые действия, установить гуманитарное перемирие и сделать все возможное для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, - подчеркнул он. - Китай также призывает все стороны, которые могут оказать влияние на этот конфликт, отставить в сторону свои интересы, а также геополитические соображения и предпринять все усилия, чтобы остановить войну и восстановить мир".