Помощник Байдена обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МО Саудовской Аравии

Стороны подтвердили срочную необходимость нарастить поставки гуманитарной помощи жителям Газы, отметили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи в Белом доме обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы двустороннего оборонного сотрудничества с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сегодня принял в Белом доме министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана аль Сауда и сопровождающую его делегацию", - указано в сообщении. По данным пресс-службы, стороны обсудили "текущие усилия по укреплению сотрудничества в области обороны между США и Саудовской Аравией, которое долгое время было краеугольным камнем стабильности и сдерживания в регионе".

Помощник американского президента и глава саудовского Минобороны также обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в секторе Газа. "Они подтвердили срочную необходимость нарастить поставки гуманитарной помощи жителям Газы. В дальнейшем они подчеркнули важность сотрудничества в рамках достижения устойчивого мира между израильтянами и палестинцами, основываясь на ведущейся в течение последних месяцев совместной работе Саудовской Аравии и США", - сообщили в Белом доме.

Салливан также приветствовал усилия Эр-Рияда по деэскалации ситуации в Йемене.

27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе.