Израиль пообещал блокировать поставки помощи в Газу, если она попадет к ХАМАС

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что поставки предназначены для мирного населения анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Службы безопасности Израиля проверяют все поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, и они будут заблокированы, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение радикальной палестинской организации ХАМАС. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Продукты питания и лекарства поступают через Египет, проходят проверку и контролируются сотрудниками служб безопасности Израиля. Все поставки предназначены для гражданского населения. Если выяснится, что их забирает ХАМАС, поставки будут прекращены", - указывается в тексте.

В канцелярии Нетаньяху отметили, что "гуманитарная помощь предоставляет Израилю важное поле деятельности для реализации целей войны". "Помощь поступает не от Израиля, а от международных организаций", - подчеркивается в заявлении.