30 октября, 22:30,
обновлено 30 октября, 22:47
Палестино-израильский конфликт

Израиль пообещал блокировать поставки помощи в Газу, если она попадет к ХАМАС

AP Photo/ Fatima Shbair
© AP Photo/ Fatima Shbair

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что поставки предназначены для мирного населения анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Службы безопасности Израиля проверяют все поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, и они будут заблокированы, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение радикальной палестинской организации ХАМАС. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

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"Продукты питания и лекарства поступают через Египет, проходят проверку и контролируются сотрудниками служб безопасности Израиля. Все поставки предназначены для гражданского населения. Если выяснится, что их забирает ХАМАС, поставки будут прекращены", - указывается в тексте.

В канцелярии Нетаньяху отметили, что "гуманитарная помощь предоставляет Израилю важное поле деятельности для реализации целей войны". "Помощь поступает не от Израиля, а от международных организаций", - подчеркивается в заявлении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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