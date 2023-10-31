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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе уже вошла в третью фазу

Она подразумевает расширение наземных операций в анклаве, пояснил премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Военная операция Израиля в секторе Газа, начатая в ответ на нападение сторонников радикальной палестинской организации ХАМАС, вступила уже в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа. Армия обороны Израиля делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - приводит высказывания премьера правительственная пресс-служба.

Нетаньяху добавил, что сухопутные операции внутри сектора Газа включают и усилия по освобождению заложников, удерживаемых сторонниками ХАМАС. "Этот маневр [сухопутные действия израильской армии] даже открывает возможности для освобождения [заложников], и мы их не упустим. Эта кампания потребует времени, будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы, но в конце я обещаю вам одно: ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа", - заверил он.

Премьер также сообщил, что израильские военные находятся в состоянии повышенной готовности и на северных границах, где продолжаются обстрелы со стороны Ливана. "Параллельно мы активно работаем над сдерживанием на северном фронте. Я вновь говорю [шиитской организации] "Хезболлах": вы совершите ошибку всей своей жизни, если решите в полной мере вмешаться в кампанию. Вы получите удар, который даже не можете себе представить", - предостерег он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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