Окружной суд Вюрцбурга приостановил действие ордера на арест регионального депутата от АдГ

По данным прокуратуры, первоначальные подозрения в отношении Даниэля Халембы в разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций подтвердились

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Окружной суд Вюрцбурга (федеральная земля Бавария) приостановил действие ордера на арест депутата баварского ландтага (земельный парламент) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Даниэля Халембы, который был задержан по подозрению в разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на старшего прокурора Торстена Зеебаха.

По его словам, Халемба теперь должен раз в неделю являться в полицию по месту жительства в Вюрцбурге. Кроме того, ему запрещено контактировать с членами пражского братства "Тевтония" в Вюрцбурге. По данным прокуратуры, первоначальные подозрения следователей после оценки доказательств подтвердились.

27 октября фракция АдГ в ландтаге Баварии сообщила о выдаче ордера на арест 22-летнего члена партии. 30 октября он был задержан в районе Штутгарта на основании ордера. Как пишет DPA, Халемба с 2021 года является участником пражского братства "Тевтония" в Вюрцбурге. В сентябре этого года в помещениях организации прошли обыски по подозрению в использовании нацистских символов, наклеек и надписей расистского характера.

Халемба был избран в баварский ландтаг совсем недавно - по итогам земельных выборов 8 октября. Депутаты имеют право воспользоваться иммунитетом от уголовного преследования, однако земельный парламент на своем учредительном заседании в понедельник отменил иммунитет Халембы.