Нетаньяху спрогнозировал поражение арабского мира, если не победить ХАМАС

Для победы в кампании, которую израильские войска ведут в секторе Газа против палестинского движения, "нужны терпение и время", подчеркнул премьер еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Весь арабский мир проиграет, если Израиль не одолеет палестинское радикальное движение ХАМАС в секторе Газа. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина, сообщила правительственная пресс-служба.

Он подчеркнул, что для победы в кампании, которую израильские войска ведут в секторе Газа против ХАМАС, "нужны терпение и время". "Чтобы найти время, нам необходимо заручиться политической поддержкой. Я нахожусь в ежедневном контакте с президентом США, наша команда постоянно общается с коллегами. Мы объясняем, что ведем не только свою, но и их войну, потому что, если ХАМАС не будет побежден, победит ось зла, а если победит ось зла, свободный мир проиграет", - полагает израильский премьер.

"Проиграет и западный мир, и весь арабский мир, возникнет огромная угроза человечеству. Наша битва - не только битва за наше существование, но и битва за их будущее. Это политическое усилие, и каждый, кто может внести свою лепту, должен сделать это", - уверен Нетаньяху.