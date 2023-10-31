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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нанесла новый удар по объектам "Хезболлах" в Ливане

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, атака производилась при помощи истребителей

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о нанесении ударов по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" в Ливане.

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"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане, в том числе по вооружению, постам и объектам, используемым "Хезболлах", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Продолжает нарастать напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, целью становятся объекты "Хезболлах". Власти Израиля заявили ранее о начале эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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