Прокуратура Берлина закрыла расследование в отношении бывшего главреда Bild

Подозрения Юлиана Райхельта в сексуальных домогательствах не подтвердились

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении бывшего главного редактора газеты Bild Юлиана Райхельта, которого обвинили в сексуальных домогательствах и от которого концерн Axel Springer (куда входит Bild) требовал не менее 1 млн евро, в том числе за нарушение договорных отношений. Об этом сообщил представитель ведомства.

"Первоначальные подозрения не подтвердились в ходе расследования", - приводит его слова агентство DPA. Прокуратура Берлина начала расследование в отношении Райхельта 8 мая.

22 августа газета Handelsblatt сообщила, что Axel Springer урегулировал трудовой спор с бывшим главредом Bild. Как именно разрешился конфликт и на какие уступки мог пойти Райхельт, осталось неясным. Вероятно, как отмечало издание, стороны договорились соблюдать конфиденциальность.

24 апреля журнал Der Spiegel сообщил, что Axel Springer потребовал в суде от Райхельта не менее 1 млн евро, в том числе за нарушение договорных отношений. Иск был подан в Берлинский суд по трудовым вопросам. Как указывало издание, осенью 2021 года между концерном и Райхельтом был заключен договор об окончании отношений. С точки зрения Axel Springer, бывший редактор нарушил ряд положений этого соглашения, в частности о необходимости соблюдать конфиденциальность сведений, удалить внутренние данные, а также "запрет на переманивание сотрудников" компании. Дело в том, что Райхельт после ухода привлек в свою фирму Rome Medien GmbH ряд бывших работников Axel Springer.

В октябре 2021 года известный своей антироссийской позицией журналист был освобожден от должности после проведения внутренней проверки. Тогда в заявлении Axel Springer говорилось, что Райхельт "абсолютно не разделял личное и профессиональное даже после завершения процедуры юридического сопровождения и корпоративного регулирования весной 2021 года и сказал правлению неправду". Поступали сообщения о многочисленных любовных отношениях Райхельта с молодыми сотрудницами газеты Bild и о превышении служебных полномочий в этом контексте, в частности оказании давления на женщин, состоявших в связях с ним. Позже бывшая сотрудница Bild подала в США иск против Axel Springer.