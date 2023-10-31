Постпред Израиля указал на отсутствие осуждения ХАМАС в новом проекте резолюции СБ ООН

Также в документе нет призыва к немедленному освобождению израильских граждан, отметил Гилад Эрдан

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию, который готовит "десятка" непостоянных членов органа, не содержит осуждения палестинского движения ХАМАС и подтверждения права Израиля на самозащиту. Об этом заявил журналистам постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан.

"Насколько я знаю, он [проект резолюции] не включает в себя право Израиля на самооборону, четкого осуждения устроенной ХАМАС бойни, а также в нем нет призыва к немедленному и безусловному освобождению наших граждан", - сказал дипломат, добавив, что скептически относится к перспективам принятия этого документа в Совбезе.

СБ ООН в октябре не смог принять ни одного из четырех проектов резолюций по палестино-израильскому конфликту. Два документа были подготовлены Россией, еще по одному представили Бразилия и США. Из-за сложившейся ситуации на прошлой неделе 10 непостоянных членов Совбеза приняли решение о подготовке собственного варианта резолюции, однако текст документа до сих пор не обнародован.

СБ состоит из 15 членов: 5 постоянных и 10 непостоянных. Постоянные члены - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Непостоянные члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок, пять из них подлежат переизбранию ежегодно. В настоящее время в "десятку" входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор и Япония.