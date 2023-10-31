Президент Израиля назвал крайне тревожными события в аэропорту Махачкалы

Ицхак Герцог считает беспорядки в Дагестане "чистым и, конечно же, контролируемым антисемитизмом"

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал шокирующими беспорядки в аэропорту Махачкалы. Свою точку зрения на последние события в Дагестане он изложил в интервью газете Die Welt.

"Они шокируют и вызывают крайнее беспокойство", - отметил президент, отвечая на вопрос о случившемся. "Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый", - считает он. "Это было похоже на погром. Слава богу, власти в конце концов его предотвратили", - добавил Герцог.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.