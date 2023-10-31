Глава МИД Ирана посетит Катар и Турцию для обсуждения ситуации в Палестине

Встречи и дискуссии Хосейна Амира Абдоллахияна будут посвящены последним событиям на палестинской территории, сообщает агентство IRNA

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проведет очередной раунд региональных консультаций, совершив визиты в Катар и Турцию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Бакри.

Как отмечает иранское агентство IRNA, встречи и дискуссии главы иранского внешнеполитического ведомства в Катаре и Турции "будут посвящены последним событиям в Палестине". "Планируется, что сразу после визита в Катар (начнется во вторник, 31 октября - прим. ТАСС) Абдоллахиян отправится в Турцию, где встретится с официальными лицами страны и обсудит ситуацию в Палестине", - цитирует IRNA заместителя министра.

Ранее иранский МИД сообщил о телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств Ирана и Саудовской Аравии, в ходе которого они обсудили последние события в зоне палестино-израильского конфликта и "подчеркнули необходимость коллективных региональных и международных действий по немедленному прекращению нападений на мирное население, обеспечению непрерывной доставки гуманитарной помощи, а также по противодействию вынужденной миграции жителей Газы".