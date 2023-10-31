Совет Безопасности ООН продлил на год мандат миссии в Ливии

Он будет действовать до 31 октября 2024 года

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял в понедельник резолюцию о продлении на год мандата миссии всемирной организации по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

За соответствующий документ, подготовленный Великобританией, проголосовали все 15 стран Совбеза. Согласно его тексту, полномочия миссии продлеваются до 31 октября 2024 года.

Резолюция в том числе призывает ливийские политические институты урегулировать в кратчайшие сроки все вопросы, препятствующие проведению выборов. Помимо этого, местные власти должны предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим от наводнения, затронувшего в сентябре северо-восточные регионы страны.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности.