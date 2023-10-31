Китай выступил против проведения идеологических линий в мире

Пекин также продолжит призывать к возобновлению мирных переговоров по Украине, заявил помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Пекин выступает против разделения стран по идеологическому признаку, а также провоцирования раскола между ними. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Нун Жун на X Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

"Китай продолжит участвовать в различных формах диалога и обменах со всеми сторонами по вопросам глобальной безопасности, - сказал он. - Мы будем выступать против проведения идеологических линий, формирования небольших кружков для разжигания раскола и антагонизма".

По словам дипломата, КНР в подходящее время проведет мероприятия высокого уровня, посвященные глобальной безопасности, и активизирует обмен идеями с другими странами. Пекин намерен активно обсуждать на международных площадках, таких как ООН, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Шанхайская организация сотрудничества, вопросы взаимодействия в области глобальной безопасности и стремится реагировать на различные стандартные и нетрадиционные вызовы безопасности.

"Что касается украинского кризиса, Китай будет придерживаться правильного направления - содействия мирным переговорам, призывать все стороны содействовать прекращению огня и охлаждению ситуации, создавать условия для возобновления переговоров и настойчиво стремиться к миру", - сказал он.

Нынешний форум открылся 29 октября. Помимо ученых и дипломатов, на нем присутствуют официальные военные делегации более чем из 90 стран, включая РФ, Великобританию, Иран, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть участников представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.