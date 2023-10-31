31 октября, 02:45

Глава МИД Японии на этой неделе посетит Израиль

Ёко Камикава подчеркнула, что японская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на урегулирование израильско-палестинского конфликта

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на этой неделе собирается посетить Израиль. Об этом она сообщила в ходе прений в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

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"Если позволят обстоятельства, то во второй половине этой недели я планирую посетить Израиль", - отметила она. Камикава подчеркнула, что японская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на урегулирование израильско-палестинского конфликта.

Японское правительство неоднократно подчеркивало, что осуждает "террористические атаки ХАМАС на Израиль", в то же время призывая все стороны конфликта к соблюдению международного права. 

Теги:
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