Учредительное собрание Чили завершило работу над проектом конституции

За одобрение документа было отдано 33 голоса, против - 17

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Учредительное собрание Чили одобрило разработанный проект конституции, который будет вынесен на референдум.

"Пленум учредительного собрания одобрил в этот понедельник, 30 октября, проект новой конституции. Спустя восемь месяцев работы текст готов для передачи президенту республики, который должен созвать референдум на 17 декабря", - говорится на сайте органа.

За одобрение текста было отдано 33 голоса, против - 17. Проект поддержали представители правых оппозиционных сил - Республиканской партии и коалиции "Чили, вперед". Правящий левый альянс "Единство ради Чили" проголосовал против одобрения.

29 октября компания Activa опубликовала прогноз на основании опроса, согласно которому против новой конституции проголосуют почти 70% граждан. Критики текста считают, что он не гарантирует социальные права граждан. Полемику также вызвал пункт о "защите жизни того, кто родится". Противники нового текста считают, что этот пункт открывает дорогу к полному запрету абортов, которые сейчас в Чили разрешены только при изнасиловании, угрозе жизни матери или нежизнеспособности плода.

Это уже вторая попытка разработки новой конституции после того, как граждане Чили на референдуме в октябре 2020 года проголосовали за изменение основного закона страны. Предложение поддержали почти 80% избирателей. Однако чилийцы оказались недовольны работой учредительного собрания, созванного после плебисцита, и 4 сентября прошлого года на референдуме более 60% голосовавших высказались против предложенного проекта.

Сейчас в Чили действует конституция, принятая в годы диктатуры (1973-1990) Аугусто Пиночета. Правительство экс-президента Себастьяна Пиньеры пообещало инициировать процесс разработки нового основного закона во время волны социальных протестов, которые охватили страну в октябре 2019 года.