Мадуро подверг критике главу Гайаны за эскалацию конфликта с Венесуэлой

Президент Венесуэлы подчеркнул, что Гайана "превращается в угрозу миру, стабильности и международному праву в Карибском регионе"

КАРАКАС, 31 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике позицию президента Гайаны Ирфаана Али по территориальному спору двух стран о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, которую Каракас считает венесуэльской.

"Правительство Гайаны взяло курс на военную эскалацию и провокации, встало на путь беззакония", - заявил президент в понедельник в еженедельной программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión. "Гайана превращается в угрозу миру, стабильности и международному праву в Карибском регионе", - подчеркнул президент.

Мадуро осудил заявление, сделанное в минувшую пятницу президентом Гайаны в военной форме в Гайана-Эссекибо, что он "не уступит ни одного квадратного дюйма этой территории Венесуэле". "Мы умеем защищать то, что принадлежит нам, мы имеем ясную стратегию, чтобы вы, господин президент Гайаны, инструмент Южного командования США, политик на содержании ExxonMobil, не добились своего", - заявил Мадуро.

Президент отметил, что власти Гайаны намерены передать на разработку транснациональным компаниям нефтяные блоки на не делимитированном морском шельфе и "уже незаконно передали нефтяные блоки в венесуэльском море". "Мы говорим ExxonMobil и транснациональным компаниям, которые претендуют получить эти так называемые лицензии, что они вступают на незаконный путь, Венесуэла никогда не признает эти блоки, эти лицензии и сумеет защитить свой суверенитет", - подчеркнул Мадуро. "Народ Венесуэлы однозначно ответит на провокации Южного командования США, ExxonMobil, продажных политиков Гайаны и военные приготовления Гайаны", - заявил Мадуро, указав, что ответом станет конституционный консультативный референдум 3 декабря по Эссекибо, на который "массово выйдет наш народ".

Президент сообщил, что Гайана направила требование в Международный суд ООН об отмене консультативного референдума. При этом Мадуро подчеркнул, что "Венесуэла никогда не признает решения Международного суда по запрету референдума".

Многолетний конфликт между двумя странами о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений на шельфе и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе. Кроме того, Южное командование ВС США планирует разместить на территории Гайаны-Эссекибо военную базу.