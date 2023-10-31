Полиция Астаны перешла на усиленный режим накануне визитов глав государств

По периметру города выставили семь блокпостов

АСТАНА, 31 октября. /ТАСС/. Полиция в Астане перешла на усиленный режим работы, по периметру города выставили семь блокпостов. Эти меры связаны с предстоящими политическими мероприятиями и визитами глав зарубежных государств, сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

"В связи с предстоящим в столице проведением крупных общественно-политических мероприятий с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы. С 08:00 (05:00 мск) 31 октября по периметру города выставлены семь блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 ноября состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан. 2 ноября Астану посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 3 ноября в столице Казахстана состоится X саммит Организации тюркских государств.