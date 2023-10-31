Эксперт считает, что растущий кризис на Украине может привести к отставке Зеленского

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен также предположил, что именно из-за опасений президента Украины СБУ "пыталась убить Олега Царева"

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен считает, что Украина столкнулась с кризисом, который может привести к уходу президента страны Владимира Зеленского со своего поста. Об этом Брайен написал в своем блоге Weapons and Strategy.

Высокие потери в ходе так называемого контрнаступления Вооруженных сил Украины, снижение финансирования со стороны США, коррупция и разногласия Зеленского с военачальниками могут привести, согласно Брайену, к отставке нынешнего президента Украины.

"Если военная ситуация продолжит ухудшаться и Конгресс США откажется хотя бы от части своей помощи Украине, срок полномочий Зеленского, возможно, подойдет к концу", - написал Брайен в своем блоге.

Он также предположил, что именно из-за опасений Зеленского "Служба безопасности Украины пыталась убить Олега Царева, бывшего украинского законодателя, которого, по мнению американской разведки, готовили на место Зеленского в прошлом году".

В ночь на 27 октября в Ялте было совершено покушение на российского общественно-политического деятеля Олега Царева. По факту покушения ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Как сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова, Царев находится в реанимации.