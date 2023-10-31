31 октября, 04:20
Палестино-израильский конфликт

На юге Израиля рядом с сектором Газа вновь объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в районе, прилегающем к анклаву, сообщила армия еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетных ударов, снова сработали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа.

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Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены", - говорится в заявлении.

Ранее военные уже сообщали о воздушной тревоге в центральной и южной частях еврейского государства. 

Теги:
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