На юге Израиля рядом с сектором Газа вновь объявили воздушную тревогу

Сирены звучат в районе, прилегающем к анклаву, сообщила армия еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетных ударов, снова сработали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены", - говорится в заявлении.

Ранее военные уже сообщали о воздушной тревоге в центральной и южной частях еврейского государства.