Советник кандидата в президенты Аргентины Милея допустила изменение позиции по БРИКС

Диана Мондино подчеркнула, что вступление в объединение может повлечь за собой дополнительные расходы для страны, которая сейчас находится в тяжелой экономической ситуации

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей не настроен на присоединение страны к БРИКС, но это решение может быть пересмотрено. Об этом заявила в понедельник советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино.

"Сейчас твердая позиция - нет, но покажите нам что-то, чем это может нас заинтересовать, и мы можем признать это", - сказала она в ходе телемоста с вашингтонским Центром имени Вудро Вильсона.

По словам Мондино, она хотела бы изучить условия участия в БРИКС, но пока считает, что, учитывая "тяжелую экономическую ситуацию", в которой находится страна, у нее должны быть другие приоритетные задачи. "Дело не в том, что что-то не так с БРИКС. Точно нет. Вопрос о членстве", - сказала она. По ее мнению, участие в группе может означать дополнительные расходы для Аргентины, о принятии которой в БРИКС было объявлено на саммите объединения в августе.

Как считает Мондино, Аргентина "должна быть открыта миру". "Мы должны как можно теснее работать с как можно большим количеством стран", - добавила она.

19 ноября в Аргентине пройдет второй тур президентских выборов, в который вышли министр экономики страны Серхио Масса и оппозиционный депутат Хавьер Милей. Советник Массы по вопросам внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром и что отказ от вступления в БРИКС был бы большой ошибкой. Милей же отмечал, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.