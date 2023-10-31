Около 800 тыс. мирных жителей эвакуировались из северных районов сектора Газа

Там находится главная зона боевых действий, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 800 тыс. мирных жителей покинули северные районы сектора Газа. Такую оценку привел на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

"Рады видеть, что более 800 тыс. палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий", - сказал он. "ХАМАС не дало многим из них сделать этого, однако многим все-таки удалось. Надеемся, что все из них эвакуируются из соображений собственной безопасности", - добавил Конрикус.

"Гуманитарная помощь продолжает поступать на юг сектора Газа через КПП "Рафах". Расширяется доступ к воде, там есть продукты питания. И в следующие дни, полагаю, мы будем усиливать наше содействие гуманитарной помощи сектору Газа", - указал он.

13 октября Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа.

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения.