Эксперт заявил, что РФ и КНР хотели бы изменить гегемонистское мышление Запада

По мнению Сун Чжунпина, в кругу друзей России и Китая все страны равны

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Россия и Китай надеются изменить гегемонистский подход Запада к международным отношениям. Такое мнение газете Global Times выразил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, комментируя встречу в Пекине министра обороны РФ Сергея Шойгу и зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

По словам Сун Чжунпина, стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией приносит мир и стабильность на глобальном уровне, обе страны стремятся "изменить гегемонистское и неоколониальное мышление западного мира во главе с США". Москва и Пекин намерены способствовать развитию многополярного мира, добавил эксперт.

Комментируя расширение Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, Сун Чжунпин отметил, что в кругу друзей России и Китая "страны равны, независимо от их размера и силы, они решают проблемы путем консультаций, в то время как страны блока, возглавляемого США, почти не имеют права голоса и только подчиняются приказам Вашингтона".

30 октября министр обороны РФ прибыл с рабочим визитом в Пекин, где принял участие в 10-м Сяншаньском форуме по безопасности. Выступая на мероприятии, Шойгу отметил, что модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина можно назвать образцовой, она становится все более привлекательной для других. Российский министр провел встречу на полях форума с зампредседателем Центрального военного совета КНР. В ходе встречи Чжан Юся отметил, что военное сотрудничество Москвы и Пекина обладает большим потенциалом, и Китай будет совместно с РФ реагировать на угрозы в области безопасности.