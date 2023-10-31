31 октября, 05:22

СМИ: Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Согласно опросу US News & World Report, второе место в списке заняли США, третье - Китай

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Россия заняла первое место в списке стран с самыми сильными вооруженными силами, согласно рейтингу американского журнала US News & World Report.

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Как сообщает издание, мощь армий стран оценивалась на основе мнений респондентов глобального опроса. Этот критерий учитывался при составлении общего рейтинга лучших стран по версии US News & World Report в подкатегории "Сила".

Второе место в рейтинге стран с самыми мощными армиями заняли США, третье - Китай. Четвертую строчку рейтинга занял Израиль, на пятой строчке - Южная Корея. Украина заняла шестое место в рейтинге.

В 10 стран с самыми сильными вооруженными силами вошли также Иран, Великобритания, Германия и Турция.

В общем рейтинге лучших государств, согласно US News & World Report, Россия заняла 37-е место. В тройку лучших стран, по мнению издания, вошли Швейцария, Канада и Швеция.

Рейтинг был составлен на основе опроса 17 тыс. респондентов из разных стран мира, который проводился с 17 марта по 12 июня. Отмечается, что были определены 73 атрибута страны - термины, которые могут быть использованы для описания страны и которые также имеют отношение к успеху современного государства. Респонденты оценивали, ассоциируется ли у них предложенный организаторами опроса атрибут с тем или иным государством. 

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СШАРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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