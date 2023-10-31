31 октября, 05:31
Палестино-израильский конфликт

СМИ: почти 40 грузовиков с гумпомощью въехали в Газу через КПП "Рафах" за 30 октября

По информации The Times of Israel, общее количество доставивших помощь через КПП грузовых машин за последние 10 дней достигло 171

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Не менее 39 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в понедельник через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

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Как пишет издание, общее количество грузовиков, доставивших гуманитарную помощь в сектор Газа через КПП "Рафах" за последние 10 дней, достигло 171. В сообщении также отмечается, что общий объем гуманитарной помощи составляет сотни тонн, она включает в себя воду, продукты питания и медикаменты.

Накануне представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах сообщила, что поступающая в сектор Газа гуманитарная помощь позволяет покрывать около 3% потребностей жителей анклава. По ее словам, сохраняется острая потребность в воде, еде, медикаментах, машинах скорой помощи и топливе для работы больниц.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник заявил, что Израиль продолжает препятствовать и без того скудным поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа. Он отметил, что из-за отсутствия мобильной связи и интернета палестинский анклав полностью отрезан от остального мира и "никто не знает достоверно, что там сейчас происходит". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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