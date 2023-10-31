Нетаньяху заявил, что Израиль не пойдет на прекращение огня

Премьер-министр еврейского государства отметил, что сражаясь с ХАМАС и группировками Ирана, страна "сражается с самими врагами цивилизации"

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Израиль не согласится на прекращение огня, поскольку это будет означать поражение в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом написал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в колонке для газеты The Wall Street Journal.

"Так же как США не согласились бы на прекращение огня после нападения [японских войск в 1941 году] на Перл-Харбор или после террористической атаки 11 сентября 2001 года, Израиль не согласится на прекращение боевых действий с ХАМАС после атаки боевиков 7 октября. Призывы к прекращению огня - это призывы к поражению перед ХАМАС, перед терроризмом, перед варварством", - указал он.

По мнению Нетаньяху, Иран сформировал "ось террора, вооружая, тренируя и финансируя" ХАМАС в секторе Газа, шиитскую организацию "Хезболлах" в Ливане, хуситов в Йемене и "другие террористические формирования на Ближнем Востоке и за его пределами". "Сражаясь с ХАМАС и группировками Ирана, Израиль сражается с самими врагами цивилизации", - подчеркнул политик.

Глава еврейского государства призвал "цивилизованные страны" поддержать Израиль. "Если ХАМАС и иранская ось зла победят, вы станете их следующей целью", - заявил он.