СМИ: КНДР проводила испытания двигателя ракеты, предназначенной для запуска спутника

Разведки США и Республики Корея считают, что Северная Корея может предпринять третью попытку в ноябре после получения "технологии от России"

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Разведки США и Южной Кореи полагают, что КНДР после второй неудачной попытки запуска проводила несколько испытаний двигателя ракеты "Чхоллима-1", которая должна была вывести первый разведывательный спутник страны в космос. Об этом сообщила газета The Dong-A Ilbo.

По ее данным, разведывательные органы США и Южной Кореи обнаружили мероприятия по вывозу ракетного топлива с космодрома Сохэ в уезде Тончханни в провинции Пхёнан-Пукто. Они полагают, что прошло несколько испытаний двигателя ракеты-носителя "Чхоллима-1". По их мнению, это обстоятельство свидетельствует о том, что технические и конструктивные проблемы решены не были.

После неудачного запуска в августе космическое управление КНДР объявило о намерении запустить ракету еще раз в октябре. Как указывает газета, проведение испытаний двигателя делает перспективы запуска в срок маловероятными. По данным The Dong-A Ilbo, разведки США и Южной Кореи считают, что КНДР может предпринять третью попытку в ноябре после того, как "получит технологии от России" и завершит технологическое совершенствование двигателя космической ракеты.

Газета отмечает, что США и Южная Корея не зафиксировали сам момент испытаний двигателя. Предполагается, что КНДР якобы провела тест в секретном месте, чтобы избежать средств наблюдения США и Южной Кореи.

Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры на космодроме Восточный. Отвечая на вопрос о том, будет ли РФ помогать КНДР строить космические спутники, Путин сообщил, что именно по этой причине он и Ким Чен Ын приехали на космодром.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами.